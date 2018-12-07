الإيماء بالرأس أو الإشارة أثناء الصلاة هل تبطلها.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن المريض إذا كان القيام في صلاته يزيد من مرضه؛ صلى قاعدًا، وأجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام؛ عليه أن يصلي جالسا، وقال النبي- صلى الله عليه وسلم- لـ"عمران بن حصين": "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب" . رواه البخاري.



وأضاف مستشار المفتي خلال لقائه على فضائية "الناس" أن الإنسان إذا كان طريح الفراش لايستطيع الحركة فإنه يستطيع أن يصلي قائمًا، أو قاعدا، أو يوميء بعينيه ركوعا وسجودا فصلاته صحيحا ويأخذ ثواب المصلي .



وتابع: الإشارة في الصلاة لا تكون إلا للضرورة، والحركة الكثيرة تبطل الصلاة، والحركة الخفيفة لعذر؛ لا شيء فيها.