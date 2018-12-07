ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الإيماء بالرأس أو الإشارة أثناء الصلاة هل تبطلها.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:25 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن المريض إذا كان القيام في صلاته يزيد من مرضه؛ صلى قاعدًا، وأجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام؛ عليه أن يصلي جالسا، وقال النبي- صلى الله عليه وسلم- لـ"عمران بن حصين": "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب" . رواه البخاري.

وأضاف مستشار المفتي خلال لقائه على فضائية "الناس" أن الإنسان إذا كان طريح الفراش لايستطيع الحركة فإنه يستطيع أن يصلي قائمًا، أو قاعدا، أو يوميء بعينيه ركوعا وسجودا فصلاته صحيحا ويأخذ ثواب المصلي .

وتابع: الإشارة في الصلاة لا تكون إلا للضرورة، والحركة الكثيرة تبطل الصلاة، والحركة الخفيفة لعذر؛ لا شيء فيها.
loading...

ترشيحاتنا

مصادر تكشف سبب زيارة أنيس بوجلبان للقاهرة.. وحقيقة التعاقد مع الأهلي

عامر حسين يكشف مصير مشاركة صفقات يناير مع الأهلي والزمالك في الدوري

السرقة وراء جريمة ذبح عجوز داخل كومبوند بالقاهرة الجديدة

أصالة تسخر من فستان رانيا يوسف في حفلها بالتجمع الخامس

ترامب يوجه إهانات قاسية لوزير خارجيته السابق

الاتحاد: مباراة سموحة فقيرة فنيا.. وخشينا من التأثر بالفوز على الزمالك

نهاية الارتباط بـ دجال.. خلع في الصباحية.. زوجي جمع بينى و6 مطلقات بـحجة معمولهم عمل

بعد أزمة فستانها.. رانيا يوسف تتألق في إطلالة جديدة

أزمة كبيرة تهدد مباراة الإسماعيلي والرجاء بالبطولة العربية

مخدرات وخمور وأعمال سحر داخل مقابر بالمنوفية.. صور

مدير تعليم القاهرة يعلن مواعيد بدء الامتحانات

إبراهيم حسن: استعدادات جادة لـ بيراميدز لمواجهة حرس الحدود

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

تعادل سلبي بين سموحة والاتحاد.. وشوطان إضافيان لحسم الصعود في كأس مصر

فيديو

أحمد فتحي يصدم عمرو أديب: الزمالك هيحاول ياخد الدوري السنة دي.. فيديو
وصية محمد هنيدي لـ أحمد فتحي قبل الذهاب إلى عمرو أديب.. فيديو
أحمد فتحي: مش عارف مراتي بتحبني على إيه.. فيديو
أحمد فتحي يكشف سبب نجاح عادل إمام في أعماله الدرامية.. فيديو
أحمد فتحي: بحب أمثل تراجيدي.. وساعة رضا أول بطولة مطلقة لي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟