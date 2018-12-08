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ديني

حكم أكل لحم الضب

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:04 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، من سائل، يقول: "ما حكم أكل لحم الضب؟، هل حرامٌ أو حلالٌ بموجب السنة المحمدية؟".

وأجابت الدار في فتوى لها أن "الفقهاء اختلفوا في حكم أكل الضب، فالحنفية يرون حرمته؛ لأنه من الخبائث عندهم، وحملوا ما روي من أكله على ابتداء الإسلام قبل نزول قوله- تعالى-: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157].

واضافت: "والجمهور يرون حِل أكله؛ مستدلين بأحاديث رويت عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- في جواز أكله".
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