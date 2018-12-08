قتلى ومحاصرون في انهيار منجم ذهب في السودان

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية، مساء أمس الجمعة، أن ثلاثة من عمال المناجم قتلوا وحوصر عشرة آخرون تحت الأرض، عندما انهار منجم للذهب كانوا يعملون به في شمال البلاد.



ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن بيان أصدرته الشركة قوله: "ثلاثة آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع مساء الخميس في قبقبة، وهي منطقة رئيسية لتعدين الذهب في ولاية نهر النيل حيث تقوم شركات مرخصة وأفراد بالتنقيب عن المعدن النفيس".



وأضاف البيان: "فرق الإنقاذ تتواصل مع العمال المحاصرين الذين كانوا يعملون من تلقاء أنفسهم، وهناك عشرة عالقين داخل المنجم حتي كتابة هذا البيان وهم علي قيد الحياة".



وأشار بيان الشركة التي تشرف على قطاع التعدين في السودان، إلى أن فرق إنقاذ تابعة للشركة وولاية نهر النيل تعمل على إنقاذهم. وذكر أن المصابين الثلاثة بحالة طيبة.



وقال "تؤكد الشركة علي اهتمامها بجميع العاملين بقطاع التعدين وتوجه كافة المعدنين بمناطق التعدين بالبلاد باتباع إجراءات السلامة حفاظا على سلامتهم وأرواحهم".



يذكر أن تعدين الذهب يعتبر أحد الموارد الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، ويتم أغلبه بوسائل تقليدية وكثيرا ما يكون ذلك دون إجراءات سلامة كافية.