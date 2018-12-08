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توك شو

مدحت صالح: ندمان أني جسدت شخصية العندليب .. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:27 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الفنان مدحت صالح، إنه نادم بشدة على تجسيده شخصية العندليب عبد الحليم حافظ بمسلسل" السندريلا"؛ مؤكدًا، أن الزمان لو عاد لن يقدمها؛ لانه أغضب عدد كبير من الجمهور.

وأضاف مدحت صالح، خلال لقائه ببرنامج "شريط كوكتيل"، للفنان هشام عباس، المعروض على قناة الحياة، أن شركة إنتاج أخرى كانت تنتج عملًا مشابهًا للقصة وحدثت مشاكل بسببه، موضحا أن هناك فنانين من الممكن أن يقدموا الدور أفضل منه؛ لأنه لا يرى نفسه ممثلا إنما مطربا حل ضيفا على التمثيل.

وتابع: "زعلت ناس كتير بسبب الشخصية ديه، أنا بعتبر نفسي ضيف على التمثيل مش داخل أصارع حد فيه، لو رجع بيا الوقت مكنتش هعمله، كان ممكن حد يعمله تاني أحسن مني".
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