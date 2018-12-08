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أخبار العالم

لمحقق الأمريكي مولر: الحكم الخاص بمايكل كوهين يجب أن يتناسب مع كذبه على المحققين

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:07 ص
لمحقق الأمريكي مولر
لمحقق الأمريكي مولر
أ ش أ
قال المحقق الأمريكي الخاص بقضية تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، روبرت مولر، إن الحكم القضائي بشأن مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن يتناسب مع حجم ما قام به كوهين من كذب على المحققين.


أضاف مولر، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية الليلة، أنه ينبغي في الوقت نفسه الأخذ في الحسبان أن كوهين تعاون مع السلطات المختصة بذلك.
ولم تتطرق القناة للمزيد من التفاصيل حول ذلك.

وكان الادعاء الفيدرالي الأمريكي قد طالب في وقت سابق الجمعة بسجن، مايكل كوهين فترة كبيرة لارتكابه جرائم كثيرة تتعلق بالتمويل.
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