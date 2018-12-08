روسيا اليوم: نجاح منظومة باكيت الصاروخية البحرية في أول اختبار لها

نجحت منظومة "باكيت" الصاروخية البحرية الروسية المضادة للغواصات والطوربيدات، المركبة على سفينة "جرومكي" الخفيفة في اجتياز أول اختبار عليها في بحر اليابان.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس ، أن السفينة "جرومكي" الجديدة المزودة بهذه المنظومة تمكنت خلال الاختبار من اكتشاف غواصة الخصم المفترض وتصنيفها، تاركة لمنظومة "باكيت" استهدافها، حيث استطاعت رصدها وكانت جاهزة لضربها وإغراق العدو المفترض.



جدير بالذكر أن صواريخ "باكيت"، مخصصة لضرب الغواصات في المياه القريبة واعتراض الطوربيدات المعادية والدفاع عن نفسها، وعن السفن الصديقة التي ترافقها، وقادرة على تنفيذ مهامها في مختلف الظروف الجوية والسرعات وارتفاعات الموج، كما تمتاز بسرعة ومناورة عاليتين، إذ أنها أصغر من الفرقاطة وأكبر من زوارق الدورية الساحلية.