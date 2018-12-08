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ديني

جامعة الأزهر تصرح للهلالي بالظهور الإعلامي بشرط الالتزام بالمنهج الأزهري

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:50 م
د. سعد الدين الهلالي
د. سعد الدين الهلالي
محمد شحتة
وافقت جامعة الأزهر اليوم السبت، علي التصريح بالظهور الإعلامي في وسائل الإعلام للدكتور سعد الدين الهلالي ، أستاذ الفقه المقارن بالجامعة ، على أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية، وبشرط الالتزام بالمنهج الأزهري.

وكان الهلالي أول المتقدمين للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي من جامعة الأزهر، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018 .الذي صدر تفعيلا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961 .

وينص القرار في مادته الأولى على أنه يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية وتنظيم العمل تفعيلا لنصوص لائحة القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١ .
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