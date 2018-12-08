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تعليم

وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يفتتح معرض ISeF

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:21 م
صدى البلد
همت الحسينى
افتتح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم "السبت" معرض IsEF للعلوم والهندسة والتكنولوجيا بمدرسة الفردوس المتميزة للغات، والذى يأتى استكمالا لـ١٦ معرضا تمهيديا لجميع الإدارات التعليمية بالإضافة الى مدرسة ستيم والتي شارك فيها ٧٨٢ مشروعا وتم تصفيتها إلى ٩٩ مشروعا.

ويشهد اليوم "السبت" تسجيل المشاريع ومرور لجنة العرض والأمان ولجنة المراجعة العلمية، ثم تبدأ غدا "الأحد" أعمال التحكيم التي تقوم بها لجنة تحكيم من جامعة المنصورة و٦ أعضاء من مكتبة الإسكندرية.

وتفقد عبد الرؤوف المشاريع اليوم واستمع لشرح كل مخترع عن مشروعه والفكرة التى على أساسها اختار مشروعه ومن قدم له الدعم والنصيحة معربا عن سعادته بالأفكار والمشاريع المقدمة متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يفتتح معرض ISeF
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يفتتح معرض ISeF
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يفتتح معرض ISeF
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يفتتح معرض ISeF
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يفتتح معرض ISeF
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يفتتح معرض ISeF
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يفتتح معرض ISeF
وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يفتتح معرض ISeF
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