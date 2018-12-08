موسى: تراجع في شعبية ماكرون والسترات الصفراء تحظى بتأييد الفرنسيين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاحتجاجات الفرنسية أخرجت الوحش المتمثل في السترات الصفراء على حد وصف الداخلية الفرنسية، موضحا أن السترات الصفراء تجد تأييد غالبية الشعب الفرنسي.



وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تراجعا كبيرا في شعبية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد توليه الحكم في انتخابات نزيهة.



وتابع: "هناك عمليات ضرب واعتقالات وسحل في الشارع الفرنسي الغاضب، والشرطة الفرنسية نشرت مصفحات ومدرعات خاصة بالجيش الفرنسي من اجل مواجهة أعمال العنف والشغب في باريس، والأمن الفرنسي حدد 14 منطقة حساسة وخطيرة في باريس وحدها".

