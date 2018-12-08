تشيلسي يتقدم على مانشستر سيتي بصاروخية كانتي في الشوط الأول .. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي تشيلسي ومنافسه مانشستر سيتي بهدف وحيد للبلوز، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ستامفورد بريدج فى الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف تشيلسي في الدقيقة 45 عن طريق نجولو كانتي من صاروخية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه تمريرة سحرية من هازارد.



ويحتل فريق تشيلسي في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بينما جاء مانشستر سيتي فى المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

