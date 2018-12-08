محافظ المنوفية يشهد فعاليات مؤتمر قوتنا في وحدتنا

شهد اليوم، اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، فعاليات مؤتمر "قوتنا فى وحدتنا" تحت شعار "الإرهاب لادين له – مسلم ومسيحى إيد واحدة" والذى نظمه حزب المؤتمر بنادى ضباط الشرطة بشبين الكوم.



جاء ذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وهشام الحاج على مساعد رئيس الحزب ورئيس مجلس الأمناء وفضيلة الشيخ عبد العزيز النجار رئيس المنطقة الأزهرية والقمص بولا يعقوب وكيل المطرانية بالمنوفية ووكلاء وزارة وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وقياداته وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الجيش والشرطة ثم عرض فيلم وثائقي قصير عن أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضد التطرف والإرهاب، وفي كلمته رحب مساعد رئيس الحزب بالحضور موضحًا أن الإرهاب فكر دخيل علي الوطن المصري يهدف إلي زعزعته، مشيرًا أن مصر في ظل هذه التحديات الإقتصادية تحتاج المشاركة والتصدي ضد الإرهاب من خلال تنمية الوعي السياسي وغرس روح الإنتماء والحفاظ علي روح النسيج الواحد.



كما أكد الربان عمر صميدة رئيس الحزب على وحدة الصف والنسيج الوطنى والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصرى مشيرًا أن الحزب له أهداف كثيرة وعليه واجب وطني لمساندة الدولة الوطنية، موضحًا أن الحزب قام بتشكيل حكومة شباب تمد يد التعاون إلي الحكومة الوطنية وتقدم لها أطروحات وحلول تساعدها في أداء عملها.



وأعرب السفير محمد العرابي عن سعادته بحضور هذا المؤتمر موضحًا أن مصر حاليًا محل فخر وإعتزاز بعد أن إكتسبت مصر ثقة العالم كله في التصدي والقضاء علي الإرهاب، مشيدًا بكافة الجهود والإنجازات المبذولة في مجال الإصلاح الإقتصادي التي تدفعنا إلي مشارف عصر جديد في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن إفتتاح المقر الجديد للحزب يأتى ضمن خطة الحزب للتواجد على أرض الواقع بين المواطنين فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية للتفاعل مع المشكلات والقضايا والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالدولة وكذا تعريف المواطنين ببرامج الحزب وأهدافه.



ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بإفتتاح المقر الجديد لأمانة الحزب على أرض المنوفية لما يقوم به من أنشطة وفاعليات تساعد المواطنين علي تحمل أعباء الحياة، مشيرًا إلي أن المشاركة المجتمعية هي السبيل الوحيد لحل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين، مؤكدًا علي ضرورة التعاون الدائم بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأحزاب السياسية وذلك لتحقيق مطالب المواطنين والقضاء علي أي أزمات وحل جميع القضايا المعلقة في كافة القطاعات والمجالات الخدمية بنطاق المحافظة، وفي نهاية المؤتمر تم تبادل الدروع والصور التذكارية.