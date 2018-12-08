ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شاهد.. باسم مرسي خلال أداء مناسك العمرة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:21 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر النجم المصرى باسم مرسي، مهاجم الزمالك، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة خلال أدائه مناسك العمرة وعلق عليها "اللهم تقبل منا".

يذكر أن اللاعب تلقى عرضا من سموحة، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة، وأعلن من خلالها رئيس سموحة فرج عامر عن اقتراب اللاعب من الانضمام لسموحة، قبل أن يتلقى اللاعب اتصالات شفهية من مسئولي إنبي للحصول على خدماته.

وأوضحت مصادر مقربة من اللاعب، أن باسم مرسي يفضل الانتقال لسموحة، بعد المكالمة التي تلقاها من فرج عامر رئيس النادي وطارق يحيي المدير الفني لفريق سموحة.
شاهد.. باسم مرسي خلال أداء مناسك العمرة
loading...

ترشيحاتنا

والد الطالب المعتدي على عضو هيئة تدريس علوم أسيوط: ابني بيتعالج نفسيا.. فيديو

الأهلي يستقر على المدرب الجديد.. ومجلس الإدارة يحسم هيكلة قطاع الكرة

تشيلسي يسقط مانشستر سيتي بثنائية ويهدى القمة لليفربول محمد صلاح.. فيديو

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة كبرى خاصة بقناة الفراعين

تعليق قوي من أحمد موسى عن صور الفعل الفاضح فوق الأهرامات..فيديو

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فيديو

كبير الأثريين عن واقعة الأهرامات: ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.. فيديو

نجاة عبد النعيم: السترات الصفراء أصدرت إعلان حرب ضد فرنسا.. فيديو

الآثار ترد على شائعات تصوير فيديو إباحى فوق الهرم .. فيديو

شاهد.. لحظة خروج أقدم سجين مصري واستقباله بالزغاريد أمام قسم شرطة أخميم

والد ضحية الابتزاز على السوشيال ميديا يروي تفاصيل الواقعة..فيديو

صلاح عبد الله يعلق على أهداف محمد صلاح بمباراة اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

انطلاق احتفال الجامعة البريطانية في مصر بيوم العلم والمعرفة‎.. صور

فيديو

والد المعتدي على أستاذ جامعي بأسيوط: لم أعلم بالحادث.. فيديو
طارق العشري لـ صدى البلد: أمم أفريقيا أختبار حقيقي لـ أجيري..فيديو
الآثار المصرية: الإكتشافات الأثرية إضافة لتاريخنا وتغذي المتاحف .. فيديو
والد الطالب المعتدي على عضو هيئة تدريس علوم أسيوط: ابني بيتعالج نفسيا.. فيديو
طارق العشري يعلق على مستوى محمد صلاح فى الدورى الانجليزى..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟