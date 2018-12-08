شاهد.. باسم مرسي خلال أداء مناسك العمرة

نشر النجم المصرى باسم مرسي، مهاجم الزمالك، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة خلال أدائه مناسك العمرة وعلق عليها "اللهم تقبل منا".



يذكر أن اللاعب تلقى عرضا من سموحة، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة، وأعلن من خلالها رئيس سموحة فرج عامر عن اقتراب اللاعب من الانضمام لسموحة، قبل أن يتلقى اللاعب اتصالات شفهية من مسئولي إنبي للحصول على خدماته.



وأوضحت مصادر مقربة من اللاعب، أن باسم مرسي يفضل الانتقال لسموحة، بعد المكالمة التي تلقاها من فرج عامر رئيس النادي وطارق يحيي المدير الفني لفريق سموحة.

