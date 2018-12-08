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منوعات

اغرب وجه مجرمة على الإطلاق .. ملامحها على شكل جمجمة .. صور

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
احمد شريف
لففت لصة من ولاية أوهايو، سرقة أحد المتاجر، إنتباه الجميع، لكونها غير عادية حيث يتميز وجهها بوشم يشبه الجمجمة ويحتل كافة ملامحها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، اعتقلت أليسا زيبراسكي ، 27 سنة ، في 6:30 من صباح يوم الأربعاء الماضي، عندما تم استدعاء الشرطة في بلدة بوردمان بعد أن ضبطت وهي تسرق حقيبة يد.

وعثرت الشرطة خلال تفتيشها على إبرة موضعه تحت جلد المتهمة، على شكل "حجر أبيض مثل الجوهر" و "حبة مخدرة برتقالية اللون" داخل حقيبتها.

كما كان مرسوم بجسدها وشم على شكل عنكبوت عبر جبينها و جمجمة مرسومة، عبر عيونها وخدودها وأنفها وشفتاه، ليشمل هذا الوشم كافة ملامحها.
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