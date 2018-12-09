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أخبار العالم

نادي تشيلسي يحقق في تعرض نجم مانشيستر سيتي لإهانات عنصرية..فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:59 ص
صدى البلد
رويترز
قال نادي تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه سيراجع لقطات مصورة بعد مزاعم بشأن توجيه أحد مشجعيه لألفاظ عنصرية إلى رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي خلال مواجهة الفريقين يوم السبت.

ونشر فيديو عبر الانترنت لمشجع يصيح أمام سترلينج عندما توجه لإحضار الكرة خلف المرمى.

ولم يتعرض أي مشجع للاعتقال حتى الآن لكن الشرطة قالت إنها تراجع لقطات للتأكد من أن الألفاظ تحمل إهانة عنصرية.

وأوضح تشيلسي الذي فاز 2-صفر "علمنا بأمر فيديو انتشر عبر الانترنت يزعم وجود إهانة عنصرية موجهة نحو لاعب في استاد ستامفورد بريدج يوم السبت".

وأضاف "سنراجع اللقطات للتأكد من وقوع اعتداء لفظي بالفعل".
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