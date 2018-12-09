مصرع ربة منزل وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب شخصان آخران بكدمات وسحجات بسيطة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة بالجزيرة الوسطى بالطريق الزراعى السريع بمركز دمنهور ، وتم نقل الجثة والمصابان للمستشفى العام.





تلقى مركز شرطة دمنهور إخطارًا بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام مجمع كليات جامعة دمنهور اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.





وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير السيارة ب ط ج 5817 (ميكروباص) قيادة محمد ع ا ،50 سنة سائق ومقيم مدينة رشيد بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انحراف إحدى السيارات تجاهه مما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرسانى وعامود إنارة بالجزيرة الوسطى وانقلابها بالطريق.





وأسفر الحادث عن وفــاة المدعوة عطيات ع ف، 52 ربة سنة منزل ومقيمة قرية أريمون بمركز المحمودية وكذا إصابة (2) من مستقليها [كدمات وسحجات بسيطة].





وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور.. والمصابان لنفس المستشفى لإسعافهما وغادراها وحدثت تلفيات بالسيارة وعامود الإنارة وأزيلت آثار الحادث.



