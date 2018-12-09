وفدان روسيان يتفقدان سير العمل والإجراءات بمطاري شرم الشيخ والغردقة

يبدأ وفدان أمنيان روسيان الجنسية تفقد سير العمل بمطاري الغردقة وشرم الشيخ اليوم الأحد،وذلك عقب وصولهما القاهرة وتوجههما إلى هناك لمشاهدة إجراءات التامين بالمطارين في إطار سعي الجانب الروسي لاستئناف حركة الطيران "الشارتر" والرحلات المنتظمة الي الغردقة وشرم الشيخ ، والتي توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية اكتوبر 2015.





وصرحت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية،بأن وفدين روسيان الجنسية وصلا الي الغردقة وشرم الشيخ لتفقد صالات السفر والوصول بالمطار ، ومتابعة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب وطرق إنهاء الإجراءات ، وكذلك تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها الي الطائرات ، ومتابعة أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وانظمة تامين مهبط الطائرات، وأمدت المصادر تواجد اللواء طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات بشرم الشيخ لمتابعة اعمل الوفد الأمني الروس.





وضم الوفدان مجموعة من خبراء أمن الطيران المدنى الروسي ، ومن المقرر أن تستمر أعمال التفتيش وتفقد الإجراءات داخل المطارين عدة أيام، لتحديد مدى جاهزية المطارين لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ بشكل كامل.



