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أخبار البلد

وفدان روسيان يتفقدان سير العمل والإجراءات بمطاري شرم الشيخ والغردقة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:22 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
يبدأ وفدان أمنيان روسيان الجنسية تفقد سير العمل بمطاري الغردقة وشرم الشيخ اليوم الأحد،وذلك عقب وصولهما القاهرة وتوجههما إلى هناك لمشاهدة إجراءات التامين بالمطارين في إطار سعي الجانب الروسي لاستئناف حركة الطيران "الشارتر" والرحلات المنتظمة الي الغردقة وشرم الشيخ ، والتي توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية اكتوبر 2015.

وصرحت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية،بأن وفدين روسيان الجنسية وصلا الي الغردقة وشرم الشيخ لتفقد صالات السفر والوصول بالمطار ، ومتابعة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب وطرق إنهاء الإجراءات ، وكذلك تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها الي الطائرات ، ومتابعة أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، وانظمة تامين مهبط الطائرات، وأمدت المصادر تواجد اللواء طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات بشرم الشيخ لمتابعة اعمل الوفد الأمني الروس. 

وضم الوفدان مجموعة من خبراء أمن الطيران المدنى الروسي ، ومن المقرر أن تستمر أعمال التفتيش وتفقد الإجراءات داخل المطارين عدة أيام، لتحديد مدى جاهزية المطارين لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ بشكل كامل.

كما تشمل أعمال التفتيش الاجراءات الامنية داخل مقرات المحطات ، والمراجعة الدائمة على جميع العمال المنوط بهم العمل داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات، وعدم وجود اى مخلفات او مواد غير ذات اهمية داخل المركبات على أرض المهبط، والتعرف على حركة حقائب والمتعة وعفش الركاب، ومنطقة السيور وغيره من ملحقات المناطق الخدميه بمطارين.
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