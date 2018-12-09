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برلمان

وزير الآثار: الانتهاء من طريق الكباش خلال 70 يوما

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:25 م
طريق الكباش
طريق الكباش
فريدة محمد

قال الدكتور خالد العنانى وزير الاثار: "المياه الجوفية كانت مغرقة معبد ابيدوس في سوهاج، وتم معالجة ذلك بتكلفة ٤٠ مليون جنيه".

وأضاف وزير الاثار، خلال كلمته فى اجتماع لجنة الثقافة والاعلام والاثار بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، أنه سيتم الانتهاء من طريق الكباش خلال ٧٠ يوما وسيتم الانتهاء من إعداده هندسيا ولم يفتتح لأن عليه بعض المباني كنيستين ونجع، وكان القرار الصائب هو التفاوض مع هؤلاء الناس، مشيرا إلي أن مشروع هضبة الاهرامات انتهي لتقديم الخدمات المتقدمة للزوار.

وحول مشاكل المناطق الاثرية في كوم امبو وكوم الشواقفه، أوضح وزير الاثار، أن "الاثار كانت دايبه في المياه الجوفية والأراضي الزراعية مغرقاها، وسيتم الانتهاء من كوم امبو في يناير أو فبراير"، ويوحد قرض إسباني ب٣٠ مليون يورو لإدارة الاهرامات، مضيفًا ان هرم زوسر مستوياته وقعت ونقوم حاليا بمعالجته لأنه هو أول هرم وكذلك مبني حجري في العالمي وكان مشروع ترميمه قد بدأ وتوقف في عام ٢٠١٠، وتكلفته ٨٠ مليون جنيه.

وحول التراث الدينى في مصر، قال العنانى :"التراث اليهودي جزء من التراث المصري ومش هستني حد يقولي خد فلوس ورممه لانه اولوية عندي زي التراث الفرعوني والروماني والإسلامي والقبطي، وقد خصص الرئيس السيسي مبلغ مليار و٢٧٠ مليون جنيه لترميم التراث اليهودي".

وأضاف الوزير:"طالبنا نواب البرلمان في الغردقة وشرم الشيخ بإنشاء متاحف للسياح، وكان الأقرب لنا أننا ليس لدينا اعتمادات مالية، لكننا وجدنا افكار في إطار القانون من خلال استغلال مبانى مملوكة لمواطنين بضوابط محددة، ومتحف كفر الشيخ لم يوضع فيه طوبه واحدة، وكلفته الوزارة سابقا ٣٠ مليون جنيه وقلت للمحافظ كلفه ٣٠ مليون اخري ونقسم أرباحه بين الوزارة المحافظة لكنه لم يستطيع لوكنى كوزارة قمت بالضخ من عندي وسيتم افتتاحه العام القادم ، على الرغم انه غير متوقع أن يحقق ارباح ، لكن له هدف سياسي لاننا عايزين الجلاليب تدخل المتحف وتنبهر بتاريخها".

و قال خالد العنانى، أن متحف اسوان سيتم افتتاحه لانه مغلق من عدة سنوات ويحتاج ٩ مليون جنيه، لافتا إلى أنه يتم ترميم قصر البارون في طريق صلاح سالم ايضا.
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