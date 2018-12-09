أزمة القرض تشعل المحامين.. وسامح عاشور يقبل استقالة الروبي

أعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب، قبول استقالة عضو المجلس عبد الحفيظ الروبي الذى نشر نص استقالته علي صفحتة الرسمية علي الفيس بوك.





وسادت حالة من الجدل بين عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين بسبب إنكار «الروبي» تقديم استقالة رسمية للمجلس، مشيرًا إلى أن قرار مجلس النقابة غير قانوني.



