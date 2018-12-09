أزمة القرض تشعل المحامين.. وسامح عاشور يقبل استقالة الروبي

أعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب، قبول استقالة عضو المجلس عبد الحفيظ الروبي الذى نشر نص استقالته علي صفحتة الرسمية علي الفيس بوك.
وسادت حالة من الجدل بين عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين بسبب إنكار «الروبي» تقديم استقالة رسمية للمجلس، مشيرًا إلى أن قرار مجلس النقابة غير قانوني.
كان "الروبي" تقدم باستقالته علي صفحتة بالفيس بوك وأصدر هو و7 نقباء فرعيين، منهم نقيب السادس من اكتوبر بالإضافة إلى عدد من رموز المعارضة لسياسة سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا يدعو فيه المحامين لتنظيم وقفة احتجاجية ضد سياسات النقيب وفقًا لما أعلنوه، للمطالبة بإلغاء قرض النقابة المقدر بـ170 مليون يورو، والخاص ببناء مول و3 مستشفيات خاصة للمحامين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى رفض تعديلات قانون المحاماة.