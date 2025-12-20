العمل في إسبوع.. لقاءات مكثفة لجيران في إيطاليا.. وفرص عمل بالداخل والخارج

نشرت وزارة العمل، اليوم السبت، حصاد أنشطة وجهود الوزارة خلال أسبوع حافل بالفعاليات والاجتماعات والقرارات الداعمة لسوق العمل والعمال.

فمع بداية الأسبوع، ترأس وزير العمل محمد جبران اجتماعًا مهمًا بشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بحضور إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من الجهات المعنية، وذلك في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي وصياغة سياسات تشغيل متوازنة ومستدامة.

كما افتتح الوزير ندوة توعوية بمجمع عمال مصر حول قانون العمل الجديد، مؤكدًا أهمية نشر الوعي بأحكام القانون وضمان التطبيق السليم له بما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، ويسهم في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة.

والتقى الوزير خلال الأسبوع مع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف ملفات العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، بما يخدم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية...كما شارك الوزير في قمة المرأة 2025 والتأكيد على جهود الدولة في تمكين المرأة وحمايتها ..وخلال الأسبوع، أعلنت الوزارة عن فرص عمل جديدة بالداخل والخارج، إلى جانب صدور قرارات مهمة لدعم العمالة غير المنتظمة، مع استمرار حملات التفتيش المكثفة على مواقع العمل والإنتاج لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، والتأكد من التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، توجه وزير العمل إلى جمهورية إيطاليا في زيارة رسمية استغرقت يومين، بالتنسيق بين السفارة والقنصلية المصرية، ومكتب التمثيل العمالي، والمكتب التجاري المصري، بهدف دعم التعاون المصري–الإيطالي في مجالات التوظيف والتدريب الفني والمهني، والترويج للشراكات مع مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل.

وشهدت الزيارة سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع وزير العمل الإيطالية،و مع كبرى شركات التوظيف وأكاديميات التدريب الفني والاتحادات المهنية الإيطالية، لبحث ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي، وفتح مسارات منظمة وآمنة لتشغيل العمالة المصرية المدربة، إلى جانب مناقشة تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب وتحديث المعامل والمناهج وفقًا للمعايير الدولية، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة في المجالات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.

كما اختتم الوزير زيارته بعقد لقاء موسع مع أبناء الجالية المصرية في إيطاليا، تم خلاله الاستماع إلى آرائهم ومناقشة مختلف القضايا والملفات التي تهم العمالة المصرية بالخارج، والتأكيد على حرص الدولة على دعمهم وتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم…