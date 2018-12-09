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فيديوجراف| هروب أمير قطر

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:17 م
هروب أمير قطر
هروب أمير قطر
إسلام عبد الهادي
عقدت اليوم القمة الخليجية الـ 39 بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تضم 6 دول خليجية، حيث جرى مناقشة أبرز الملفات التي تواجهها منطقة الخليج.

ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، دعوة رسمية لأمير قطر لحضور القمة، إلا أن تميم آثر الغياب عن القمة خوفا من مواجهة زعماء الخليج، وأوفد وزير الدولة للشئون الخارجية القطرية سلطان المريخي لرئاسة وفد قطر بدلا عنه.

وانسحبت قطر مؤخرا من منظمة مصدري النفط "أوبك"، في ظل المقاطعة الرباعية العربية ضد الدوحة، اعتراضا على سياساتها في التعامل مع دول المنطقة.
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