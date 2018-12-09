ننشر جداول امتحانات نصف العام بجميع المراحل التعليمية بالبحيرة ..صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن الانتهاء من إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بمدارس محافظة البحيرة، للعام الدراسي 2018 /2019.



وأعلن محمد سعد محمد وكيل الوزارة: أن امتحانات نصف العام ستبدأ يوم 29 من شهر ديسمبر الجاري لجميع المراحل التعليمية، مشيرا إلى أن الامتحانات ستنتهي يوم 24 يناير المقبل لعام 2019.



وأوضح وكيل تعليم البحيرة أن امتحانات الشهادة الإعدادية، ستبدأ يوم الأحد الموافق 20 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 24 يناير المقبل، مشيرا الى تجهيز جميع المدارس لأداء امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية.

