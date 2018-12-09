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أخبار البلد

رئيس حماية الشواطئ يتفقد منطقة بلطيم ويوجه بتكثيف الساتر الترابي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:36 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
قام المهندس محمود السعدي رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وبعض قيادات الهيئة، اليوم الأحد، بالمرور على منطقة شاطئ بلطيم والتى تعرضت لدخول مياه البحر إليها مساء يوم الخميس الماضي نتيجة ارتفاع الأمواج.

وقام السعدي بالمرور على الأعمال الجارية لتغذية منطقة ساحل البحر بالرمال وتكوين تشوينات رملية كخط حماية أمام الساحل لحماية المنطقة من فيضانات البحر أثناء فترات النوات، إضافة إلى حمايتها من مخاطر النحر المتوقعة.

وقامت الهيئة بتكثيف المعدات بعدد 6 بلدوزرات +8 لوادر + 20 سيارة قلاب، حيث يتم حاليا عمل ساتر ترابي بطول المسافة المنخفضة وتعليته حتى منسوب ( 3.50 ) وعرض 20 مترا، حيث يشكل هذا الساتر الترابي حائط صد وأمان لمنع تعدي مياه البحر وتسربها إلى مصرف المحيط.

وتتم الأعمال حاليا بمعدلات عالية وسوف يتم نهو الساتر الترابي وتأمين المنطقة تماما خلال هذا الأسبوع.

جدير بالذكر، أن شاطئ بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، تعرض إلى حدوث قطع نتيجة الارتفاع الملحوظ فى منسوب موج البحر، ومرور المياه بالأراضي الرملية غير المزروعة ووصولها إلى مصرف المحيط الأيمن ومنه إلى نهاية ترعة أبو دخان. 

وفور علمه بالحادث وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى لجميع أجهزة الوزارة المعنية بنطاق محافظة كفر الشيخ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحدث، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لترميم القطع فى الشاطئ ووقف تداخل مياه البحر للمصرف والترعة وحسم هذه المشكلة الناتجة عن ظاهرة التغيرات المناخية التى تشهدها المنطقة.

قامت وزارة الموارد المائية والري متمثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتنفيذ العديد من مشروعات الحماية من أخطار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر بهدف تقليل المخاطر وحماية الأرواح والاستثمارات والممتلكات والآثار التاريخية وخاصة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، في إطار خطة الدولة لحماية الشواطئ المصرية من أخطار تأثيرات التغيرات المناخية وخاصة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام لما يصاحبها من تكرار سقوط الأمطار بغزارة وحدوث نوات شديدة قد تؤدى الى حدوث السيول التي ينتج عنها مشاكل قد تعيق سير تنفيذ الأعمال في فصل الشتاء.

وقامت الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية والتي يبلغ إجمالي تكلفتها حوالي 1.80 مليار جنيه تغطي سواحل مصر الشمالية وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة ثمانية مشروعات تتضمن إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة واللسان الغربى والرصيف البحرى (مرحلة أولى)، واستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة واللسان الغربى والرصيف البحرى (مرحلة أولى) وحماية منطقة السقالات امام القوات البحرية مرحله اولى ومرحلة ثانية وتدعيم الحائط الغربى برشيد وكذلك تدعيم واعادة تأهيل الحماية أمام منطقة طابية العبد وتدعيم وتطوير أعمال الحمايه امام كورنيش المنشيةفضلا عن تدعيم وتطوير أعمال الحمايه لقلعة قايتباى.

وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة كفر الشيخ فإنها تمثل ثلاثة مشروعات عبارة عن حماية مصب مصرف الغربية الرئيسى (كوتشنر) وحماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون شرق الرؤوس (مرحلة أولى)، فضلا عن حماية سواحل متفرقة بالتغذية بالرمال بمنطقة شرق الرؤوس شرق مصرف الكوتشنر المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظتي.
رئيس حماية الشواطئ يتفقد منطقة بلطيم ويوجه بتكثيف الساتر الترابي
رئيس حماية الشواطئ يتفقد منطقة بلطيم ويوجه بتكثيف الساتر الترابي
رئيس حماية الشواطئ يتفقد منطقة بلطيم ويوجه بتكثيف الساتر الترابي
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