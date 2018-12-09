الوفديون يقدمون أفكارا ومقترحات لمبادرة الوفد مع الناس

اجتمعت مساء اليوم الأحد، اللجان الفرعية بجنوب الجيزة لحزب الوفد، بالمقر الرئيسى للحزب، مع اللجنة المشرفة على مبادرة "الوفد مع الناس" برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية بمحلس النواب، لمناقشة الأفكار والمقترحات وتحديد أولويات المواطنين داخل محافظة الجيزة لدراستها وتنفيذها على أرض الواقع مع رؤساء وأعضاء لجان شمال الجيزة.



حضر الاجتماع، فيصل الجمال أمين صندوق حزب الوفد، ونبيل عبد الله عضو الهيئة العليا والدكتور محمد عبد اللطيف مساعد رئيس الحزب والدكتورة جيهان مديح مساعد رئيس الحزب لشئون الشباب وعدد من قيادات الوفد.



وأكدت اللجنة المشرفة علي المبادرة، أن اللجنة تم تشكيلها من قبل المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب وجميع اعضاء اللجنة متطوعون للعمل بالمبادرة، اضافة الي ان اللجنة مؤقتة وتهدف الي وضع المبادرة علي المسار المحدد لها بالتعاون مع اللجنة العامة واللجان الفرعية للحزب بكل محافظة ثم انتقال اللجنة الي باقي المحافظات.



وأكدت اللجنة أنها غير مسئولة عن التشكيلات والتنظيمات الحزبية الداخلية أو أي تنظيم داخلي حزبي خاص باللجان العامة أو الفرعية للحزب علي مستوي الجمهورية لأن هذه هي مسئولية رئيس الحزب والسكرتير العام، ولكن هدف اللجنة هو توحيد الصفوف وتنحية الخلافات والوقوف علي قلب وفكر وإرادة وهدف واحد وهو عودة الوفد للشارع من جديد من خلال هذه المبادرة، خاصة أن الحزب مقبل علي الاحتفال بالمئوية وثورة 1919 وهذا دافع كبير في أن نضع الحزب في الصورة والمكانة التي تليق به وهو يحتفل بمرور100 عام وهو يدافع عن الدولة المصرية والمواطن المصري.



وقالت اللجنة ان الفترة القليلة القادمة سوف تشهد افتتاح ثلاثة مقرات تكون مركزية للحملة بمحافظة الجيزة في اماكن مميزة وتضم العديد من الخدمات المختلفة التي يحتاجها المواطنون.



وأشارت اللجنة المشرفة على المبادرة الي ان هناك العديد من الافكار الايجابية التي سوف يقدمها فريق العمل للمبادرة خلال مسيرتها بالمحافظات حتى يكون هناك عودة حقيقي للوفد في الشارع وعودة حقيقة للجان الوفد بالمحافظات للعمل في الشارع من جديد، خاصة أن حديث جميع محافظات الحزب خلال السنوات الماضية يدور حول عدم تواصل المقر الرئيسي معهم وتكليفهم بأعمال خدمية في هذا الشأن، لذلك قام المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب بمبادرة "الوفد مع الناس" لتحقيق ما يصبو إليه أعضاء حزب الوفد بالمحافظات وهو التواصل مع الشارع المصري لتقديم كل ما هو أفضل و لبناء حزب قوي علي الساحة السياسية وإعادة الشيء لأصله ووضع الحزب في المكانة التي يستحقها.



وأوضحت اللجنة المشرفة ان هناك تعليمات من المستشار بهاء أبوشقة رئيس الوفد بأن يتم تذليل كافة العقبات أمام جميع اللجان العامة والفرعية للحزب بالمحافظات لتحقيق أهداف المبادرة، لذلك المبادرة سوف تكون هي المسئوله عن توفير كافة الامور الجوهرية المتعلقة بكل فاعلية وايضا بتوفير الدعاية والاعلان والتغطية الصحفية من خلال التواصل المباشر مع اللجان العامة والفرعية التي سوف تقوم بتقديم طلب رسمي عمل فعالية ويحدد في هذا الطلب نوع الفعالية ومكانها والوقت المناسب لها والمنطقة التي تحتاج خدمات هذه الفعالية.



وأردفت اللجنة أن رئيس الوفد شدد ايضا علي استمرار المبادرة علي مدار العام وتخصيص غرفة عمليات لمتابعة سير عمل المبادرة في المحافظات والمراكز والقري والنجوع وذلك لعمل التنمية المستدامة، وتقديم تقرير يومي و اسبوعي وشهري يضم كافة التفاصيل عن سير عمل المبادرة للعرض علي رئيس الحزب والسكرتير العام خاصة ان العمل سوف يكون من خلال جدول زمني لتنفيذ هذه الفعاليات والتي تستمر علي مدار العام في كافة المحافظات.