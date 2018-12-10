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أخبار العالم

وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد جرحى إطلاق نار قرب رام الله إلى 9 مستوطنين

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:15 ص
صدى البلد
أ ش أ
ارتفع عدد المصابين جراء عملية إطلاق النار صوب سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة "عوفرا" في محيط مدينة رام الله في الضفة الغربية مساء اليوم الأحد إلى 9 أشخاص.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن 9 مستوطنين أصيبوا جراء تعرضهم لإطلاق نار، من سيارة مسرعة على مفترق "عوفر" قرب رام الله.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن إحدى الإصابات في عملية إطلاق نار قرب عوفرا لمستوطنة عمرها 30 عاما وحالتها خطيرة، مضيفة أنه تم نقلها للمستشفى. وأضافت أن حالة المصابين الآخرين تترواح بين الطفيفة والمتوسطة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن "السيارة التي نُفذ من خلالها إطلاق النار انسحبت من المكان".

ووصل قائد فرقة الضفة الغربية الجنرال عيران نيف لموقع العملية.
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