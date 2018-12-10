إسرائيل تدعو 3 دول لإقامة محور إقليمي في المنطقة

نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مصادر، إجراء إسرائيل اتصالات موسعة لعقد لقاء رباعي يجمع إسرائيل، والولايات المتحدة، واليونان وقبرص، خلال الأشهر المقبلة، بهدف إقامة "محور إقليمي"، مضاد للمحور الروسي - التركي في المنطقة وخصوصًا في سوريا.



وتوقعت المصادر أن يشارك في اللقاء رؤساء حكومات الدول الثلاث، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.



ووفق الإذاعة الإسرائيلية، فإن هدف اللقاء منح الدعم الأمريكي لتمتين العلاقة بين إسرائيل واليونان وقبرص.



فيما وصفت الإذاعة المحور المراد تشكيله بأنه المحور الديمقراطي في الشرق الأوسط، مؤكدة على أن واشنطن تدرس إجراء مناورة رباعية في البحر المتوسط.



