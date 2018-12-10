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أخبار العالم

ضربة جديدة لقطر .. الدوحة تفقد سيطرتها على الغاز المسال في العالم

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
أظهرت بيانات، اليوم الاثنين تجاوز أستراليا قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة في نوفمبر.

وكشفت البيانات أن أستراليا شحنت في نوفمبر 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن.

وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال ما يقرب على 15 في المئة مقارنة بالشهر السابق بينما تراجعت صادرات قطر ثلاثة في المئة لتهبط لأول مرة في مثل هذا الوقت من العام منذ عام 2014.
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