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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـخلية أكتوبر الإرهابية لـ9 يناير

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:33 م
صدى البلد
أحمد مهدي
أجلت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية اكتوبر الإرهابية "، لجلسة 9 يناير للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبدالظاهر وسكرتارية أيمن القاضي، وأحمد رضا.

كانت قد قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة .. والتي اصدرت قرارها المتقدم.
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