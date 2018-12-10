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حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات في الجيزة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسلام مقلد
عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين علاء الدين مرعي، وأشرف الهوارى، وأحمد ذكى المنوفي، عاطلا بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بالاتجار وحيازة مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة الهرم.

وأحال المستشار حاتم فاضل، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، القضية رقم 25275 لسنة 2018 جنايات الهرم، المتهم فيها عبد الرحمن عماد عبد الوهاب، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاتجار وحيازة مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة.
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