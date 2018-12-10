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فن

أوس أوس يوقع عقد مسلسل هوجان مع محمد عادل إمام

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:32 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعلن الفنان أوس أوس عن توقيعه عقد مسلسل "هوجان" والذى يقوم ببطولته محمد عادل إمام ومن المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وعلق أوس أوس على الصورة التى نشرها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "توكلنا على الله .. مسلسل "هوجان" مع العسل محمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل .. رمضان 2019 باذن الله".

يذكر أن أوس أوس يقوم حاليا بعقد بروفات مستمرة على مسرحيات مسرح مصر حيث يتم حاليا أيضا عرض عدد من المسرحيات التى تم تجهيزها.

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