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أخبار العالم

الرئيس القبرصي يلتقي فريق تفاوض المشكلة القبرصية قبل زيارة المبعوثة الأممية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:38 م
نيكوس اناستاسيادس
نيكوس اناستاسيادس
أ ش أ
قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو إن الرئيس نيكوس اناستاسيادس يجتمع، اليوم الإثنين، مع فريق التفاوض المعني بالأزمة القبرصية في القصر الرئاسي.

وأضاف المتحدث- لوكالة الأنباء القبرصية- أن هذا اللقاء يأتي في ضوء الزيارة المنتظرة لمبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة جين هولي لوت للجزيرة القبرصية، والسعى إلى مواصلة المحادثات لتسوية قضية قبرص.

وأضاف برودرومو، أن اناستاسيادس سيستمع، خلال الاجتماع، إلى آراء أعضاء فريق التفاوض وسيتناقش معهم حتى يتسنى له التعاون بشكل افضل مع المبعوثة الأممية.
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