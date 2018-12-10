ممثلة تركية تكشف تفاصيل مشاركتها فى فيلم لص بغداد مع نجل الزعيم

كشفت النجمة التركية مريم أوزرلى، تفاصيل مشاركتها فى فيلم لص بغداد مع النجم محمد عادل إمام.



وقالت أوزرلى، خلال لقائها ببرنامج "عرب وود" والمذاع عبر فضائية "روتانا سينما، « نعم لقد أرسلوا لى السيناريو ولكن لم أوقع على العقد ولكنى مستعدة من الآن».



وأشارت إلى أن كل شئ سيكون معدا فى شهر ديسمبر، موضحة أنها اعتذرت عن أكثر من عمل قبل هذا الفيلم ولكن دورها فى هذا الفيلم جذاب بالنسبة لها.



