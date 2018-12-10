محافظ المنوفية: المنطقة الصناعية صرح عملاق وقاطرة للتنمية الصناعية والاستثمار

شهد اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة ورئيس جهاز المنطقة الصناعية ورئيس مركز ومدينة قويسنا ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك بمقر مجموعة شركات العربي بالمنطقة الصناعية.



حيث بدأ بعرض فيديو توضيحي عن المنطقة الصناعية بقويسنا وحجم الاستثمارات بها، حيث بلغ عدد المصانع بالمنطقة ٢٥٠ مصنعا وتبلغ مساحة المنطقة ٤١٠ أفدنة مقسمة على أربع مراحل كما تم عرض الخطط المستقبلية للمنطقة الصناعية.



كما أكد محافظ المنوفية على أن المنطقة الصناعية بقويسنا ذات صرح عملاق فهي تعد قاطرة للتنمية الصناعية، مؤكدًا على ضرورة توفير حلول غير تقليدية للقضاء على الروتين وتوفير مناخ مناسب لجذب الاستثمار، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل للمستثمرين للارتقاء والنهوض بالمنطقة الصناعية لدورها الحيوي في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية شاملة بالمحافظة، معربًا عن سعادته بالتواجد في المنطقة الصناعية.



وصدق المحافظ على محضر الجلسة السابق ومتابعة تنفيذ ما جاء به من قرارات ، كما تم إحاطة مجلس الإدارة بالموافقات الخاصة بالتنازلات وعقود الإيجار وتغيير النشاط لعدد ٢٩ منشأة وإضافة أنشطة أخرى، كما تمت الموافقة على طلب المواطن أشرف الشافعي والذي يتضرر من عدم إعطائه ترخيص للمصنع مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وكذا تمت الموافقة على طلب جمعية المستثمرين بخصوص توفير مكان يصلح مكتب توثيق شهر عقاري يخدم المنطقة والبلاد المجاورة، وكذا دراسة الطلب المقدم من المواطن محمود صلاح ذكي للموافقة على إنشاء مطعم متنقل بالمنطقة واستيفاء كافة الإجراءات القانونية ، كما تمت الموافقة على طلب المستثمر سمارة عبد السلام لشراء المساحة الزائدة على المساحة المخصصة له بالمرحلة الأولى وقدرها 6.5 متر مربع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .



وتم مخاطبة وزارتي الاستثمار والتنمية المحلية بشأن إدراج المرحلة الخامسة لناحية كفر داوود لوضعها ضمن الفرص الإستثمارية بالمحافظة لإقامة أنشطة صناعية أو زراعية أو خدمية.



