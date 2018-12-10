محمد صبحي ينعى رفيق دربه محمود القلعاوى بكلمات مؤثرة

نشر الفنان محمد صبحي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينعى فيه الفنان الراحل محمود القلعاوى والذى رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض.



وقال صبحى : "البقاء لله .. بكل الحزن أنعى الفنان القدير محمود القلعاوي رفيق كفاح وزميلي وصديقي في الفن .. وداعا اخي الحبيب وستظل نورا متوهجة بأعمالك التي أثبت فيها انك ممثل لا مثيل لك .. أدعو الله لك بالرحمة وللأسرة العزاء والصبر والسلوان".



محمود القلعاوى هو ابن الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1964 ومن أفلامه " برج المراهقين" و" العبقري خمسة " و" ريا وسكينة " و" لامن شاف ولا من دري " و" هدى ومعالي الوزير " قدم العديد من المشاركات مع أبرز نجوم المسرح الكوميدي ولعب ادوارا مميزه مع النجم الكوميدي محمد نجم والفنان الكوميدي محمد صبحي.



شارك القلعاوي في العديد من البطولات المسرحية وأهم هذه الأعمال: ، "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" والجوكر "واحد لمون والتاني مجنون" أنت حر و "العم النبيل" و "عفاريت من ورق " و"دون كيشوت ووراك وراك ولمع في الكوميديا وصار محاصرا فيها، فعرض له عدة أعمال منها: "رحلة المليون" و"برج الأكابر".