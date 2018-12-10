ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد صبحي ينعى رفيق دربه محمود القلعاوى بكلمات مؤثرة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:18 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد صبحي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينعى فيه الفنان الراحل محمود القلعاوى والذى رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض.

وقال صبحى : "البقاء لله .. بكل الحزن أنعى الفنان القدير محمود القلعاوي رفيق كفاح وزميلي وصديقي في الفن .. وداعا اخي الحبيب وستظل نورا متوهجة بأعمالك التي أثبت فيها انك ممثل لا مثيل لك .. أدعو الله لك بالرحمة وللأسرة العزاء والصبر والسلوان".

محمود القلعاوى هو ابن الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1964 ومن أفلامه " برج المراهقين" و" العبقري خمسة " و" ريا وسكينة " و" لامن شاف ولا من دري " و" هدى ومعالي الوزير " قدم العديد من المشاركات مع أبرز نجوم المسرح الكوميدي ولعب ادوارا مميزه مع النجم الكوميدي محمد نجم والفنان الكوميدي محمد صبحي.

شارك القلعاوي في العديد من البطولات المسرحية وأهم هذه الأعمال: ، "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" والجوكر "واحد لمون والتاني مجنون" أنت حر و "العم النبيل" و "عفاريت من ورق " و"دون كيشوت ووراك وراك ولمع في الكوميديا وصار محاصرا فيها، فعرض له عدة أعمال منها: "رحلة المليون" و"برج الأكابر".
loading...

ترشيحاتنا

درة تبهر الحضور بفستان أنيق خلال تكريمها في لبنان.. صور

مواطن لأهل الخير: أنقذوني أنا والغلابة اللي في رقبتي هتحبس

أرقام صادمة عن عدد معتقلي احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا

الشيطان وصراع النفوذ والمال وراء مقتل أمين شرطة وإصابة والده وانتحار عمه

الرئيس الفرنسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور ومراجعة نظام الضرائب

فيسبوك لـ صدى البلد: لا علاقة لنا برسائل النكز المنتشرة ولم نطلب شيئا من مستخدمين

ماكرون: الشعب يسير نحو الضياع.. وأريد إعلان حالة الطوارئ.. فيديو

الجيش السوري يصدر أمرا غير مسبوق.. لهذا السبب

ماكرون يعلن حالة طوارىء في فرنسا

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين بداية 2019

الأهلي يقترب من ضم العملاق الأنجولى دي كوستا

الشرطة الفرنسية تلاحق طلبة المدارس.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تبهر الحضور بفستان أنيق خلال تكريمها في لبنان.. صور

شاهد.. دماء ساندرا بولوك بسبب بير بوكس

تكريم لبناني لـ درة عن مجمل أعمالها.. صور

العربية لحقوق الإنسان: 22 مليون يمني يحتاجون خدمات للبقاء على قيد الحياة

وزير الشباب والرياضة يستقبل والد محمد صلاح ..صور

فيديو

بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب
ممثلة تركية تكشف تفاصيل مشاركتها فى فيلم لص بغداد مع نجل الزعيم
فيديوجراف.. نجاح ولادة أول طفل من رحم متبرعة متوفاة
بصوت رائع.. سهام صالح تغني في صدى البلد وصفولي الصبر لأم كلثوم .. فيديو
شاهد..مواطنون عن مكافأة نهاية الخدمة للزوجة: هيرفع نسبة الطلاق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟