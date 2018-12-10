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قائد عسكري يمني يؤكد تحرير قوات الجيش مركز مديرية باقم في صعدة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:01 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة أن الجيش اليمني بجبهة باقم نفذ عملية مباغتة وخاطفة من منطقة المغارم الى المجمع الحكومي وسط مديرية باقم موقعًا قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وحققت قوات النخبة بالجيش اليمني ، خلال عملية عسكرية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة حسبما أفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني " سبتمبر نت "، تقدمًا نوعيا بالسيطرة على المجمع الحكومي وإدارة الأمن والمرتفعات التي كانت المليشيا تتمركز فيها .

وقال العميد الأثلة إن قوات النخبة المشكلة من اللواء 102 ولواء العاصفة واللواء 63 مشاة تمكنت من تحرير مركز مديرية باقم وقطع خطوط إمداد المليشيا الانقلابية في المناطق الممتدة من المجمع الحكومي وحتى عمق مديرية باقم.

وأشاد باليقظة التي تحلى بها الجيش اليمني بجبهة باقم الذين أجبروا المليشيا على التقهقر والفرار بعد تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح بينهم ثلاثة من القيادات ، مؤكدا على صلابة وقوة الجيش اليمني في مواجهة الانقلابيين وإلحاق الهزائم المتتالية بهم في محور صعدة .

وأعرب عن تمنياته للجيش اليمني بمزيد من الانتصارات ، مؤكدًا أن الانتصارات ستتواصل وسيرتفع علم الجمهورية اليمنية على كل شبر من أرض اليمن.
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