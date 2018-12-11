تمارين رياضية تساعد على الإقلاع عن التدخين.. فيديو

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين التي تساعد على الإقلاع عن التدخين وشاركه في أدائها الإعلامية فرح طه.



وقال "أبو هاشم"، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الثلاثاء، إن التدخين يقلل من همة الشخص في التدريب الرياضي، موضحًا أن التمارين الرياضية تساعد الجسم على قلة الرغبة والاحتياج إلى التدخين، ويقلل من التوتر، ويحسن الجهاز التنفسي.



وأكد ضرورة الاستمرار في التمارين الرياضية لتحقيق فائدة أكبر، منوهًا بأن الرياضة لها تأثير إيجابي على الحالة الصحية للجسم.

