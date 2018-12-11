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مفوض الاتحاد الأفريقى: معرض القاهرة أول تفعيل لاتفاقية التجارة الحرة.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال ألبرت موتشانغا، مفوض الاتحاد الأفريقى للتجارة والصناعات، إن معرض الأفريقى الأول للتجارة البينية بالقاهرة يثبت التزام أفريقيا باتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة من خلال خطة عمل محددة من قبل الرؤساء والحكومات.

وأضاف "موتشانغا"، خلال كلمته على هامش افتتاح المعرض اليوم، الثلاثاء، أن البنك الأفريقى قام بعمل كبير من خلال تمويل هذا المعرض، وهو يعد خطوة لدفع سكان القارة إلى العمل، وهو أول معرض وتفعيل لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأوضح مفوض الاتحاد الأفريقى للتجارة والصناعات أن المعرض سيقام كل عامين، لافتًا إلى أن افتتاح هذا المعرض بمثابة احتفال بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة التى تهدف لدفعنا نحو التقدم.

وتابع: "نبحث جميع الاتفاقيات التى تمكنا من الحصول على أسس التقدم فى دولنا الأفريقية".
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