محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

استقر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة نابولي الإيطالي، مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، في بطولة دوري أبطال أوروبا.



ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: أليسون بيكير.



خط الدفاع: أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب- ألكسندر أرنولد.



خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – فينالدوم.



خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينيو.

