محافظ أسيوط يعلن تنظيم ملتقى التوظيف الأول للشباب

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اتخاذ إجراءات تنفيذية لتنظيم ملتقى توظيفي لشباب المحافظة في مختلف القطاعات بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة مع مراعاة تمثيل نسبة 5 % لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا للتوظيف ومحاربة البطالة بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، والدكتور احمد عبد الرسول وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، ورميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، وايهاب عبد الحميد نائب الجهاز، ومحمد حمد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط، وطارق عباس وكيل مديرية الشباب والرياضة ومجدى نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وحازم على وعلى سيد بمديرية القوى العاملة، ويسرية مصطفى مدير برامج الإعاقة بالمركز التعليمي لنظم المعلومات التابع للمنطقة الجنوبية العسكرية، ونجوى عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال بأسيوط ومديري المناطق الصناعية بالمحافظة.



وأشار المحافظ –خلال الاجتماع– الى الاتفاق على تنظيم الملتقى التوظيفي الأول لشباب المحافظة من خلال تكاتف الجهود لخلق فرص عمل جديدة للشباب عن طريق مساعدتهم على فتح مشروعات جديدة بدعم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومبادرة مشروعك بالوحدات المحلية فضلا عن توفير فرص عمل للشباب والخريجين بالمناطق الصناعية بالمحافظة والبالغ عددها 6 مناطق صناعية تضم المئات من المشاريع والصناعات المختلفة، بالإضافة الى توفير فرص التدريب من أجل التوظيف للشباب لصقل خبراتهم ومواهبهم وتأهيلهم لسوق العمل بمختلف القطاعات مشيدا بدور التعليم الفني في تخريج شباب مؤهل لسوق العمل وفتح مشروعات جديدة والمضي قدما في تفعيل نسبة 5 % لذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف القطاعات بما يتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة الإعاقة.



وأكد المحافظ على البدء في اتخاذ إجراءات إنشاء مدينة للحرفيين لتضم جميع أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة بالمحافظة وتنمية تلك المشروعات من خلال التنسيق مع الجهات المانحة والداعمة للشباب لتطوير تلك المشروعات والتوسع فيها فضلا عن استغلال 5 مزارع للثروة الحيوانية التابعة للمحافظة في تشغيل الشباب منهم مزرعة تبلغ مساحتها 2000 فدان للزراعات المختلفة.



وتم خلال الاجتماع استعراض موقف الجهات المشاركة والجمعيات الشريكة في توفير فرص العمل والتدريبات التي تقدمها تلك الجهات للشباب ومدى ملائمتها لسوق العمل.