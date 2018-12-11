واعظات الأوقاف وراهبات الكنائس معا في خدمة الوطن بالمنيا.. غدا

تنطلق فعاليات برنامج «معًا في خدمة الوطن»، للواعظات من وزارة الأوقاف وراهبات وخادمات الكنائس المصرية، غدا الأربعاء بمحافظة المنيا.



وأوضحت «الأوقاف » في بيان لها ، أن البرنامج يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والكنائس المصرية في خدمة الوطن وترسيخ أسس المواطنة الكاملة.



وأضافت أن البرنامج يستهدف دعم العمل المشترك بين واعظات وزارة الأوقاف والراهبات وخادمات الكنائس لحث المجتمع على قبول التنوع واحترام الاختلاف، والعمل معًا لنشر سماحة الأديان والتوعية بقضايا الأسرة والصحة الإنجابية ، والتأكيد على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية في سبيل نهضة الوطن ورقيه والحفاظ على تماسك وقوة بنائه وأمنه وسلامه الاجتماعي