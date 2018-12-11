أمين الفتوى: الشقة المؤجرة بالإيجار القديم ليست ميراثا

قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشقة المؤجرة بالإيجار القديم لا تدخل في الميراث بين الإخوة.



وأضاف «فخر» خلال ندوة في موقع «صدى البلد»: أن الشقة المؤجرة إيجارًا قديمًا المتوفى صاحبها، إذا أراد المؤجر أن يدفع للمستأجر مالًا ليتركها له، فهل يكون هذا المال ميراثًا لجميع أسرة الميت؟، موضحًا أن هناك حالتين، الأولى: أن يُقيم في هذه الشقة أكثر من فرد من أسرة المتوفى كزوجته وبعض أولاده ففي هذه الحالة يقسم المال بينهم، وينبغي على صاحب المنزل أن يغير العقد إثر وفاة مالكها، ويجعل عقدًا سارية لورثته.



وأوضح أمين الفتوى، أن الحالة الثانية أن يمكث في هذه الشقة ولد واحد من أبناء المتوفى ويكون بقية إخوته تزوجوا في منازل أخرى، وهو من يقوم بتسديد الإيجار لأنه هو -شاغل العين- فإن أراد المؤجر أن يدفع مالا للحصول على الشقة، يكون من نصيب هذا الولد دون بقية إخوته لأنه هو شاغل العقار، الذي هو ليس من ضمن الميراث.