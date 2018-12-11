محافظ البحيرة يزور مصابي حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل .. صور

شهد "طريق دمنهور - دسوق " بمحافظة البحيرة حادث تصادم مأساويا بالقرب من قرية سنهور بدائرة مركز دمنهور عندما خرجت سيارة نقل تريلا من محطة تموين السيارات لعبور الطريق متجهة لدمنهور وتصادف قدوم أتوبيس من دمنهور تجاه الرحمانية بسرعة لم يستطع السائق خلالها تفادي الجرار واصطدم كلاهما بالآخر .



وفور علم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالحادث قام بزيارة المصابين بقسم الطوارئ بالمستشفى ..وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة للمصابين وعلى الفور تم صرفها، كما قرر إلغاء التعاقد مع الشركة الخاصة مالكة الأتوبيس وتشكيل حملة مكثفة لضبط السيارات المخالفة.



ووجه المحافظ بسرعة تقديم الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية العاجلة للمصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل وسيارة تريلا علي طريق دمنهور دسوق امام قرية سنهور بمركز بدمنهور والذى أسفر عن إصابة 17 شخصا تراوحت اصاباتهم ما بين "اشتباه فيما بعد الارتجاج وكدمات وجروح وكسر مضاعف بالساق والفخذ وبتر في أسفل الركبة ".



والتقى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بأهالى المصابين وطالبوه بالموافقة على فتح خط سير جديد خاص بالميكروباص لنقل الأهالى من قرية سنهور إلى مدينة دمنهور ووجه المحافظ تعليماته لمدير المرور بالتنسيق مع مدير مجمع المواقف لعمل اللازم .



وحصل" موقع صدى البلد " الاخباري على أسماء المصابين في حادث التصادم وهم:



"سناء فؤاد - 35 عاما مقيمه بسنهور،أحمد وائل برغش - 35 عاما مقيم بقراقص، فتحي حسن مصباح - 43 عاما مقيم بشرنوب،روحية إبراهيم أبوالمجد - 55 عاما مقيمة بدمنهور، بسمة محمود شحاته - 30 عاما مقيمه بسنهور، أم الخير شحاته الطويل - 30 عاما مقيمة بسنهور، زيدان السيد زيدان - 30 عاما مقيم بمنشية راغب،سعد محمد قنطوش - 60 عاما مقيم بمنشية راغب،جميلة مصطفي عنتر - 33 عاما مقيمة بسنهور، شكري السيد بدري - 55 عاما مقيم بدمنهور،نجاة عبدالونيس القصبي - 48 عاما مقيم بمنشية راغب،رتيبة عبالعاطي عيد - 41 عاما مقيمه بمنشية راغب،اعتماد محمد علي - 50 عاما مقيمه بسنهور، رجب عبدالسلام دهشان - 50 عاما مقيم بدمنهور،محمود شعبان واصفي 23 عاما مقيم بشبرا، ميرفت محمد دهشان 30 عاما مقيمة بدمنهور".



وكان اللواء جمال الرشيدي مدير امن البحيرة تلقى اخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق دمنهور دسوق أمام قرية سنهور بدائرة مركز دمنهور و انتقل على الفور المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام اتوبيس نقل الركاب بسيارة نقل تريلا على الطريق المشار إليه بسبب السرعة الزائدة .



ونتج عن الحادث اصابة سائق التريلا وسائق الاتوبيس و14 شخصا من مستقلي الاتوبيس وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى دمنهور العام وتحويل اثنين لمستشفى الجامعة بالإسكندرية لخطورة حالتهما الصحية وتدهورها.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.. وانتقل خبراء الأدلة الجنائية بالبحيرة لمعاينة مكان الحادث لمعرفة الأسباب الفنية لوقوع حادث التصادم.