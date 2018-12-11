افتتاح معرض محبي مصر لخدمة الطلاب بحضور نائب محافظ الجيزة

شهدت كلية الفنون التطبيقية، ظهر الثلاثاء، افتتاح معرض للملابس والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة لصالح طلاب الجامعات، بالإضافة إلى تكريم العشرات من طلاب وطالبات الجامعة.



ويستمر المعرض، الذي يقام باسم مؤسسة محبي مصر التي يترأسها الكاتب الصحفي محمود بكري، إلى الخميس المقبل، وبحضر حفل الافتتاح د لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة ومحمود بكري رئيس مؤسسة محبي مصر وعميدة كلية الفنون التطبيقية، وميسون قطب، وخالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، وفاطمة الكومي رئيس شعبة الخدمات في مؤسسة محبي مصر واللواء جمال طلعت رئيس شعبة المشروعات بالمؤسسة، ولفيف من أساتذة الجامعة وقيادات محبي مصر.



وقد تم خلال الافتتاح تكريم العشرات من طلاب وطالبات الكلية من الحاصلين على مراكز متميزة في الأنشطة المختلفة.