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القومي للسكان: ارتفاع عدد المصريين بالداخل إلى 98 مليون نسمة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كـريـم الخـطيب
أعلن الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، ارتفاع عدد سكان المصريين بالداخل إلى 98 مليون نسمة، مضيفا أنه يولد طفل كل 15 ثانية في مصر .

وأَضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن مصر تزيد بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويا، مقارنة بقارة أوروبا بالكامل 5 ملايين مولود.

وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان، أن مصر كل عام تنجب عدد سكان دولة جديدة بدون موارد وهذا يسبب ضغطا كبيرا على الدولة، منوها بأن المشكلة السكانية في مصر ليست في العدد ولكن في معدل الزيادة السكانية والموارد الثابتة.

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