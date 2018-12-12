التضامن: طلب كفالة الأطفال أون لاين يحتاج إلى توعية وإعلام .. فيديو

أكدت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن سمية الألفي، أن من الشروط التي وضعتها الوزارة لكفالة الأطفال تتطلب وضعا اجتماعيا واقتصاديا جيدا للأسرة، وذلك لضمان رعاية الطفل وسط اسرة متعلمة، مؤكدة على أنه يتم رفض التبنى لأنه حرام شرعا، ويتم اللجوء لنظام الكفالة.



وأضافت الألفى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد لبرنامج "رأي عام" مع على فضائية " تن تى فى"، أن رعاية الطفل وسط أسرة أفضل بكثير من تربيته داخل المؤسسات، موضحة أنه فى حالة ما إذا كان الطفل معلوم النسب تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل لأسرته.



وتابعت: أن الوزارة تلقت 39 طلب كفالة أون لاين ويحتاج إلى توعية وإعلام، مشيرة إلى أن إتاحة تلك الخدمة على الإنترنت يسهل كثيرًا على الأسر البديلة لكفالة الأطفال.