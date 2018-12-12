منى الشاذلي تحتفل بالكريسماس وأعياد الميلاد بـ دويتوهات موسيقية

يقدم برنامج "معكم منى الشاذلي" حلقة خاصة في إطار الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، تعرض مساء اليوم الأربعاء على فضائية cbc.





تضم الحلقة عددا من التنويعات الموسيقية للأغنيات الشهيرة في عزف متبادل بين آلات الإيقاع والطبلة، يقدمها الفنان الشهير سعيد الأرتيست ومجموعة من العازفين الكبار على آلات الربابة والجيتار والساكس فون والمزمار والأكورديون.





وفي ثنائيات مبهجة يقدم العازفون محسن الشيمي ووحيد ممدوح والسيد الحسيني وإبراهيم عبدالباري والعازف الكبير فاروق سلامة دويتوهات ممتعة مع طبلة سعيد الأرتيست لأغنيات "زي العسل وأما براوة و3 دقات وألف ليلة وسواح والضوء الشارد وجانا الهوى وعلى رمش عيونها"، بالإضافة لمناغشة جميلة بين الجيتار والطبلة تبادل فيها العازف وحيد ممدوح الرد على طبلة سعيد الأرتيست بـ"رتم الإيقاع" في فاصل ممتع تفاعل معه جمهور البرنامج كثيرا.



