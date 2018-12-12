ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

منى الشاذلي تحتفل بالكريسماس وأعياد الميلاد بـ دويتوهات موسيقية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:06 ص
صدى البلد
محمد صبحي
يقدم برنامج "معكم منى الشاذلي" حلقة خاصة في إطار الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، تعرض مساء اليوم الأربعاء على فضائية cbc.

تضم الحلقة عددا من التنويعات الموسيقية للأغنيات الشهيرة في عزف متبادل بين آلات الإيقاع والطبلة، يقدمها الفنان الشهير سعيد الأرتيست ومجموعة من العازفين الكبار على آلات الربابة والجيتار والساكس فون والمزمار والأكورديون.

وفي ثنائيات مبهجة يقدم العازفون محسن الشيمي ووحيد ممدوح والسيد الحسيني وإبراهيم عبدالباري والعازف الكبير فاروق سلامة دويتوهات ممتعة مع طبلة سعيد الأرتيست لأغنيات "زي العسل وأما براوة و3 دقات وألف ليلة وسواح والضوء الشارد وجانا الهوى وعلى رمش عيونها"، بالإضافة لمناغشة جميلة بين الجيتار والطبلة تبادل فيها العازف وحيد ممدوح الرد على طبلة سعيد الأرتيست بـ"رتم الإيقاع" في فاصل ممتع تفاعل معه جمهور البرنامج كثيرا.

الحلقة تتضمن ايضا لقاء مع لاعبي رياضة street workout التى قررت وزارة الرياضة مؤخرا الإعتراف بهم وإنشاء إتحاد خاص بهم بعد سنوات من المشاركة في بطولات محلية ودولية دون اتحاد رسمي لهم في مصر .
منى الشاذلي تحتفل بالكريسماس وأعياد الميلاد بـ دويتوهات موسيقية
منى الشاذلي تحتفل بالكريسماس وأعياد الميلاد بـ دويتوهات موسيقية
منى الشاذلي تحتفل بالكريسماس وأعياد الميلاد بـ دويتوهات موسيقية
منى الشاذلي تحتفل بالكريسماس وأعياد الميلاد بـ دويتوهات موسيقية
منى الشاذلي تحتفل بالكريسماس وأعياد الميلاد بـ دويتوهات موسيقية
منى الشاذلي تحتفل بالكريسماس وأعياد الميلاد بـ دويتوهات موسيقية

ترشيحاتنا

إصابة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط في حادث خلال سفره للقاهرة

نقابة الأطباء: لا توجد سرقة أعضاء بشرية وما يحدث توافق بين الطرفين

الحكومة البريطانية تندد بإجراءات الاحتلال ضد الفلسطينيين

إماراتي مهدد بالسجن بسبب رسالة لخطيبته على واتساب

شاهد لفتة إنسانية من محمد صلاح بعد فوز ليفربول

سامي فهمي: سمير غانم إنسان يشبه الملاك.. وليس لدينا مانع من استكمال الجزء الثاني لـ ميزو

قبل توقيع العقود بحضور مدبولي.. 9 معلومات عن سد ستيجلر جورج بتنزانيا

أسرع وصفة لتبييض الأسنان

البترول: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ سبتمبر

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية

سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع

صلاح يتصدر ترتيب الأفضل في الدوري الإنجليزي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاط تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب .. صور

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

فيديو

باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ 16 في دوري الأبطال.. فيديو
سامي فهمي: لهذا السبب أطلقت على أبنائي أسماء أجنبية
سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع
محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو
سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟