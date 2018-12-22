ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

لبنان: النواب السُنة حلفاء حزب الله يسحبون مرشحهم في الحكومة الجديدة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:47 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت كتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله) سحب تسمية مرشحهم (جواد عدرا) كوزير في الحكومة اللبنانية الجديدة التي يجري العمل على تشكيلها، وذلك وسط مخاوف من عودة عملية تأليف الحكومة إلى المربع الأول، خاصة في ظل إصرار حزب الله على عدم السير في الحكومة إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه وزاريا.

وقال النائب جهاد الصمد – في تصريح صحفي مقتضب ألقاه عقب الاجتماع المطول الذي عقده النواب الستة ظهر اليوم – إن سحب تسمية جواد عدرا كمرشح وزاري، يأتي بعدما قرر الأخير أنه لن يعتبر نفسه الممثل الحصري لكتلة اللقاء التشاوري داخل الحكومة الجديدة حال جرى توزيره.

وأشار الصمد إلى أن النواب الستة السُنّة تعاملوا بكل انفتاح وإيجابية مع مبادرة الرئيس ميشال عون لتسمية أحد المرشحين لتمثيلهم وزاريا على أن يكون من الحصة الرئاسية داخل الحكومة.

وتعد أزمة التمثيل الوزاري لمجموعة النواب الستة السُنّة المتحالفين مع حزب الله، العقبة الأصعب أمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي يقوم عليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي سبق وأعيد تكليفه بتأليف الحكومة في 24 مايو الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة.

وتسببت أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي، والذين أطلقوا على أنفسهم كتلة اللقاء التشاوري، في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة قاربت الشهرين حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.

ورفض الحريري بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه، أو من أي حصة وزارية لأي طرف آخر، واصفا إياهم بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة السُنّية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.

وتدخل الرئيس اللبناني ميشال عون معلنا عن حل توافقي يستهدف تذليل هذه العقبة، يتمثل في أن يختار من ضمن حصته الوزارية في الحكومة الجديدة، أحد المرشحين السُنّة الذين يطرحهم نواب كتلة اللقاء التشاوري - من خارج صفوفهم - بحيث يكون ممثلا عنهم داخل الحكومة.

ترشيحاتنا

تنظيم أمم أفريقيا وارتفاع الأسعار.. تتصدر البيانات العاجلة للنواب

السيسي يغادر المشروع القومي للصوب الزراعية بعد افتتاحه.. فيديو

بنفس الإطلالة.. شاهد مشاهير وقعن فى فخ التكرار خلال 2018.. صور

صن داونز ومازيمبي يتأهلان لدور الـ16 بأبطال أفريقيا

كائن غريب بمخالب سوداء يثير الذعر على شواطئ أستراليا.. صور

كاميليا السادات: اتجوزت وعندى 12 سنة.. واتطلقت بعد تعرضي لأذى بدني.. فيديو

فنجان قهوة على الرمل من يد ألفونس.. أول عربة كوفي بشارع 306.. شاهد

قاتل رئيس دير الأنبا مقار ينهار في المحكمة: رحمتك يارب

قبل موقعة ريال مدريد والعين.. تعرف على جوائز كأس العالم للأندية

الأنبا بيسنتي يترأس صلوات نقل رفات شهداء حادث حلوان الإرهابي

جريمة تحت السيراميك.. قاتل عشيقته بأرض اللواء: قطعتها فى 4 ساعات بعد ما طلبت فلوس مقابل الجنس

لأول مرة .. ماكينات آلية لصرف التذاكر وسلالم كهربائية لنقل ركاب المترو من الشارع للمحطة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. افتتاح الرئيس السيسي للمشروع القومي للصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان

سليمان يتفقد محطة البحوث الزراعية بالمطاعنة ومزارع قطاع الإنتاج

أول ظهور لـ بيونسيه في إطلالة جذابة بعد شائعة طرح ألبوم جديد.. صور

الأنبا أرميا يجتمع مع الكهنة المسئولين عن خدمة أتحبني.. صور

فنجان قهوة على الرمل من يد ألفونس.. أول عربة كوفي بشارع 306.. شاهد

فيديو

بث مباشر.. مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس
ريال مدريد يسجل الهدف الأول أمام العين بمشاركة حسين الشحات..فيديو
خالد سليم يطرح برومو أغنية لسه كبير.. فيديو
أكرم حسنى لـ صدى البلد : سعيد بتحقيق البدلة أعلى إيراد فى السينما.. فيديو
خالد زكي لـ صدى البلد: انتظروا مفاجأة مع يوسف معاطي في 2019 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقع نتيجة مباراة الأهلي وجيما آبا جيفار في دوري أبطال أفريقيا

توقع نتيجة مباراة الأهلي وجيما آبا جيفار في دوري أبطال أفريقيا