وزير الصناعة: ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتنمية الاقتصادية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تدعم التنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها تمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، بجانب السعى لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر والذى تناول رؤية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة وإستراتيجية الوزارة لزيادة معدلات التصدير فضلًا عن التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى.

وشارك من قيادات الوزارة خلال فعاليات اللقاء كل من سيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة والمهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و المهندس اشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجودة والكيميائى ابراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمهندس ياسر المغربى رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والمهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية .





وأشار إلي قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة باطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي وذلك بهدف زيادة تنافسيةالمنتجات المحلية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة .



وذكر أن الوزارة تقوم بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي واسماء المنتجات والشركات وارقام السجل الصناعي فى كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذى يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج.



