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محافظات

مستقبل وطن بالشرقية يستعرض آليات تمكين المرأة سياسيا

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:42 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالشرقية، برئاسة الدكتورة ملاك جمعة، اجتماعا بأمانات المرأة على مستوى مراكز المحافظة، بمشاركة عدد من سيدات العمل العام بحضور عبد العزيز الصافي أمين التنظيم وعضو هيئة مكتب الحزب بالشرقية، والأمناء المساعدين للمرأة بالمحافظة.
 
وخلال الاجتماع تم استعراض خطة أمانة المرأة على مستوى المحافظة والذى يشتمل البحث عن آلية تساعد في تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لاهمية دورها فى المجتمع، كما ناقش الإجتماع عدة مبادرات أهمها، الدور الخدمي والمجتمعي لسيدات وفتيات الحزب بمشاركتهم في كافة فاعليات الحزب.
 
وخلال الاجتماع أكدت ملاك جمعة، على اهمية تمكين المرأة بكافة المجالات والعمل علي تنمية مهاراتها بالتدريب والتثقيف إستعدادا لأي إستحقاقات سياسية قادمة ومنها المجالس المحلية، مع وضع استراتيجية للمساعدة فى محو أمية المرأة أحد أهم مبادرات الحزب خلال الفترة المقبة.

وأضافت ملاك جمعة أن امانة المرأة تسير بخطي ثابته بعدما اكتسبت ثقة الأمانة العامة بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد سليم الذي أتاح لها كافة الإمكانيات لتتولي المرأة فرصة تبنى مبادرة مكافحة سرطان الثدى لدى السيدات، وكذلك القدرة علي تنظيم اقوي الدورات التي شهدتها محافظة الشرقية عن إستراتيجية الأمن القومي وحروب الجيل الرابع التي حاضر فيها قامات وطنية تحت إشراف اكاديمية ناصر العسكرية.

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