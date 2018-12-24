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مفاجأة .. زكي رستم راجع للشاشة في رمضان بعد ٤٦ سنة من وفاته.. فيديو

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:57 ص
الفنان ذكي رستم
الفنان ذكي رستم
محمد القاضي
أفاد برنامج "it's showtime"، أن صناع مسلسل "فاتحة خير"، سوف يرجعون الفنان الكبير زكي رستم بعد 46 سنة من وفاته، لكي يكون واحدا من أبطال المسلسل الذي سوف يُعرض في رمضان 2019.

وقالت "شريفة رستم"، حفيدة الفنان زكي رستم، خلال لقائها ببرنامج "it's showtime"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «صناع مسلسل فاتحة خير، عايزين يعملوا شخصية مجسمة للراحل زكي رستم، وهيكون دورها في الفيلم جميل جدا».

وأشارت: «الشخصية في الفيلم هتكون علي هيئة ضمير واعي يعطي مواعظ ونصائح لحفيدته في المسلسل».

وتابعت: «الحاجة الوحيدة اللي كنت قلقانة منها، إن لو الشخصية مطلعتش بالظبط، علشان قيمة زكي رستم كبيرة جدا، ولكن ثقتي كبيرة في الشركة المنتجة للمسلسل».

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