٢٧ سفينة إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة السفن اليوم الإثنين ٢٧ سفينة حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد ٤ سفن حاويات وغادرت سفينتين ومتواجد علي الارصفه ٤ سفن ومن المنتظر دخول سفينة .



كما استقبل ميناء غرب بورسعيد ٣ سفن حاويات ومغادرة سفينة ويتواجد علي الارصفه ٣ سفن ومن المنتظر دخول ٤ سفن .



كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة MILLAC القادمة من لبنان و التى ترفع علم كومورس ويبلغ طولها ٩٦ متر والغاطس ٧متر والعرض الكلى ١٦ متر وذلك لتفريغ ٤٤١٠ طن رخام بالميناء . ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين .



وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.