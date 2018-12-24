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محافظات

٢٧ سفينة إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:31 م
صدى البلد
محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة السفن اليوم الإثنين ٢٧ سفينة حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد ٤ سفن حاويات وغادرت سفينتين ومتواجد علي الارصفه ٤ سفن ومن المنتظر دخول سفينة .

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد ٣ سفن حاويات ومغادرة سفينة ويتواجد علي الارصفه ٣ سفن ومن المنتظر دخول ٤ سفن .

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة MILLAC القادمة من لبنان و التى ترفع علم كومورس ويبلغ طولها ٩٦ متر والغاطس ٧متر والعرض الكلى ١٦ متر وذلك لتفريغ ٤٤١٠ طن رخام بالميناء . ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين .

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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